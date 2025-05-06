Марио Фернандес хочет возобновить карьеру

Бывший защитник ЦСКА и «Зенита» Марио Фернандес заявил, что рассчитывает возобновить карьеру.

«Я нахожусь в поиске новой команды и вернусь на поле, если на то будет воля божья. Даже не думаю завершать карьеру. Я в порядке, усердно тренируюсь и чувствую в себе силы еще поиграть», — цитирует Фернандеса «Чемпионат».

Фернандес находится в статусе свободного агента после ухода из «Зенита» летом 2024 года. В минувшем сезоне защитник провел 18 матчей, в которых не отметился результативными действиями. До этого Фернандес на протяжении 10 сезонов выступал за ЦСКА.

34-летний защитник четырежды становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок страны и трижды — Суперкубок. В активе футболиста 5 голов в 33 матчах за сборную России.