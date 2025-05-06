Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

6 мая, 15:43

Марио Фернандес хочет возобновить карьеру

Игнат Заздравин
Корреспондент
Марио Фернандес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший защитник ЦСКА и «Зенита» Марио Фернандес заявил, что рассчитывает возобновить карьеру.

«Я нахожусь в поиске новой команды и вернусь на поле, если на то будет воля божья. Даже не думаю завершать карьеру. Я в порядке, усердно тренируюсь и чувствую в себе силы еще поиграть», — цитирует Фернандеса «Чемпионат».

Фернандес находится в статусе свободного агента после ухода из «Зенита» летом 2024 года. В минувшем сезоне защитник провел 18 матчей, в которых не отметился результативными действиями. До этого Фернандес на протяжении 10 сезонов выступал за ЦСКА.

34-летний защитник четырежды становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок страны и трижды — Суперкубок. В активе футболиста 5 голов в 33 матчах за сборную России.

Источник: «Чемпионат»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Марио Фернандес
Футбол
РПЛ
Читайте также
В Стамбуле опечатали отель после смерти туристов от отравления
МИД Франции пообещал усилить давление на Россию
Сборная России потерпела первое поражение с ноября 2021 года
В Москве в Гольяновском пруду нашли останки ребенка
Сборную Белоруссии более 12 часов продержали на границе с Польшей
Чилийцы показали Карпину, что его ждет, Агкацеву едва не снесли голову, защитники сломались под давлением, у нас первое поражение за три года. Что случилось в матче Россия - Чили
Популярное видео
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Спринт

    Далеко несупер-Марио, когда играл, всегда был врагом собственных команд. Сейчас, тем более, никому не будет нужен. Числился защитником но никогда защитником собственных ворот быть не удосужился. Да и при ошивании в нападении кпд было запредельно низким .. в завершающей стадии атак, в лучшем случае, 1 передача из 10 попыток находила адрессата. Есть непреложная аксиома футбола, гласящая - можно раз не успеть в нападение, но не позволено хоть раз не успеть в защиту. Псевдо/руссо-Марио в защиту вообще не успевал хронически, а когда изредка соизволил, то регулярно терял игровую позицию и своего игрока. Как, якобы защитник, Фернандес был вреден, а как полу-нападающий никакой. О том, что этот игруля совершенно не к месту в родном ЦСКА писал всегда и тогда когда общая дилетантская массовочка восхищалась якобы супер-Марио. В ЦСКА последних составов было много недоучек в обороне - Васин, Шенников, Набабкин, Дивеев .. несупер Марио один из таких.

    07.05.2025

  • rustov

    В 34 года тяжело будет найти команду, разве что в чемпионат какого-нибудь захудалого штата. В последние годы Марио не впечатлял.

    07.05.2025

  • arkarmeetc

    Путь от легенды до иуды короче,чем он думал

    07.05.2025

  • rake

    к бакланам его, они таких любят

    06.05.2025

  • Бананоид

    Готовь диск с голами, я Слоту с косяком передам при случае)))

    06.05.2025

  • Футболист Сапогов

    Итальяшки пройденный этап. Сейчас Барселона, Ливерпуль или ПСЖ. Ювентус пусть сначала играть научится.

    06.05.2025

  • Бананоид

    Ювентус ждёт!

    06.05.2025

  • на каждый клуб перезва найдется!

    троянская лошадь снова хочет халявного овса

    06.05.2025

  • Alexey Tarasov

    ДА кому ты нах нужен Иудушка:rage:репутацию свою просрал:point_up:?:100:теперь будеш на первенство фавел играть:100:

    06.05.2025

  • AnTaras

    Неее, Зенит больше на это не поведётся:grinning:

    06.05.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Возвращайся, Марио, в Зенит! Там твоё счастье.

    06.05.2025

  • Красно синий

    Всё,нахрен ты здесь не нужен...В Бразилии ищи...

    06.05.2025

  • Эдуард Гаврилов

    Иуда, 30 серебряников захотел. Пусть почитает что с такими случается

    06.05.2025

  • Несвин

    Гнида.

    06.05.2025

  • Бергкамп 10

    в Рубин

    06.05.2025

  • Алексей Сыромолотов

    хватит бабло в России рубить

    06.05.2025

  • Футболист Сапогов

    Дерьмо случается.

    06.05.2025

  • Олег

    Карма.

    06.05.2025

  • Эрик Стейн

    Деньги кончаются?)

    06.05.2025

  • hant64

    Иуда, кинувший ЦСКА. И этим всё сказано.

    06.05.2025

  • Футболист Сапогов

    Яркий пример, как можно всю карьеру(очень добротную) перечеркнуть одним глупым решением. Марио, деньги не самое главное. А мог бы стать легендой ЦСКА. А так - да. Усердно тренируся))) Кстати, Сапогов тоже хочет возобновить карьеру. Я усердно тренируюсь и вообще в большом порядке!!

    06.05.2025

  • zg

    Ну че давай,свяжись с Малышевым...Мы поплачем,страна поржет...:laughing:

    06.05.2025

    • Маркизио не приедет на столетие «Зенита»

    Карраскалю грозит дисквалификация до конца сезона РПЛ
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости