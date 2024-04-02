Быстров об Абаскале: «Любой российский тренер давным-давно был бы послан на три буквы»

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров в комментарии для «СЭ» поделился мнением о будущем главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Только профнепригодные руководители могут оставлять тренера в такой ситуации. Очевидно, что нет никаких перспектив. Любой другой российский тренер давным-давно был бы послан на три буквы, несмотря на компенсацию и тому подобное», — сказал Быстров «СЭ».

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. В нынешнем сезоне красно-белые занимают 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка в 21 матче. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 9 очков.

Контракт 34-летнего испанца с московской командой рассчитан до 30 июня 2025 года.