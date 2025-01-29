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Сегодня, 23:27

Карпин заявил о возможном уходе из «Ростова»

Камила Абдурахманова
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Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, что может уйти из клуба в любое время.

Карпин говорит, что в жизни все возможно, и не исключает, что пауза в работе может наступить уже завтра.

«То, что я говорил на пресс-конференциях, — это правда. Что я устал — да, устал. Да, мы обсуждали это с женой. Что я говорю, что устал и я вру? Нет, я устал. Я и сейчас говорю, что я устал. Что нужна пауза. Когда она наступит: завтра, или через месяц, или через три, или в конце сезона — не знаю. Может быть, в конце сезона, может, через месяц, может, через неделю», — приводит слова Карпина matchtv.ru.

После 18 туров «Ростов» занимает седьмое место в чемпионате России с 26 очками. Команда Валерия Карпина на 13 очков отстает от лидирующего «Краснодара». Специалист работал в «Ростове» с 2017 по 2021 год, а затем вернулся в клуб в 2022 году. 55-летний наставник с 2021 года возглавляет сборную России.

Источник: Матч ТВ
Валерий Карпин
ФК Ростов
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 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
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 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
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 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
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