Карпин заявил о возможном уходе из «Ростова»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, что может уйти из клуба в любое время.

Карпин говорит, что в жизни все возможно, и не исключает, что пауза в работе может наступить уже завтра.

«То, что я говорил на пресс-конференциях, — это правда. Что я устал — да, устал. Да, мы обсуждали это с женой. Что я говорю, что устал и я вру? Нет, я устал. Я и сейчас говорю, что я устал. Что нужна пауза. Когда она наступит: завтра, или через месяц, или через три, или в конце сезона — не знаю. Может быть, в конце сезона, может, через месяц, может, через неделю», — приводит слова Карпина matchtv.ru.

После 18 туров «Ростов» занимает седьмое место в чемпионате России с 26 очками. Команда Валерия Карпина на 13 очков отстает от лидирующего «Краснодара». Специалист работал в «Ростове» с 2017 по 2021 год, а затем вернулся в клуб в 2022 году. 55-летний наставник с 2021 года возглавляет сборную России.