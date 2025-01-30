Газизов: «В юности был неформалом, танцевал брейк»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал о своей юности.

«Был неформалом, одевался чуть неформально. Клетчатые штаны, носил асимметрию, французский выщип. Были модные течения, брейк танцевал и верхний, и нижний. Ну а чего? У нас многие пятиборцы танцевали, это считалось модным. Мы перемещались по всей стране, гостили в городах, где зарождалась мода, — Питер, Таллин. Ты приходил на дискотеку и танцевал. Привозишь модную тенденцию и тоже становишься модным», — цитирует Газизова «РБ Спорт».

После 18-туров «Динамо» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ с 17 очками.