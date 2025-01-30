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Газизов: «В юности был неформалом, танцевал брейк»

Сергей Ярошенко
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал о своей юности.

«Был неформалом, одевался чуть неформально. Клетчатые штаны, носил асимметрию, французский выщип. Были модные течения, брейк танцевал и верхний, и нижний. Ну а чего? У нас многие пятиборцы танцевали, это считалось модным. Мы перемещались по всей стране, гостили в городах, где зарождалась мода, — Питер, Таллин. Ты приходил на дискотеку и танцевал. Привозишь модную тенденцию и тоже становишься модным», — цитирует Газизова «РБ Спорт».

После 18-туров «Динамо» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ с 17 очками.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
Шамиль Газизов
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
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Химки – Факел
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