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Сегодня, 21:46

Нападающий «Родины» Тимошенко рассказал, что очень доволен работой под руководством Владимира Бесчастных

Владислав Маслов
Корреспондент
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Нападающий «Родины» Иван Тимошенко поделился впечатлениями о работе под руководством Владимира Бесчастных в московском клубе.

«Мы с ним работаем 2 года. Он очень много в меня вложил. Он играл на этой же позиции и попадал в определенные игровые ситуации, в которых есть несколько решений. Он их показывает и объясняет: здесь можно было так сыграть, здесь так... Это больше как диалог, где ты можешь ему высказать свое видение ситуации, а он тебе — свое. И ты в любом случае что-то вынесешь из разбора.

У нас даже когда проходят теоретические занятия, всегда больше в формате обмена мнениями. И объясняет, почему надо было сделать так», — сказал Тимошенко «РБ Спорт».

Бесчастных работает в тренерском штабе «Родины» с 2021 года. В качестве игрока он наиболее известен по выступлениям за московский «Спартак», «Вердер», «Расинг» Сантандер и «Фенербахче».

В сезоне-2024/25 Тимошенко играл за «Акрон». Нападающий провел за него 16 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал 2 результативные передачи. Его контракт принадлежит «Родине» с 2022 года.

Источник: РБ Спорт
Владимир Бесчастных
ФК Родина
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Экс-форвард «Акрона» Тимошенко признался, что не хотел бы перейти в малоизвестный европейский клуб
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
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 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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