Карпин взял на себя вину за разгромное поражение «Ростова» от «Крыльев Советов»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение от «Крыльев Советов» (1:5) в матче третьего тура РПЛ.
«После 1:5 странно говорить, что что-то определенное пошло не так. Все пошло не так с самого начала. Прежде всего, это моя вина. Три раза в первом тайме «Крылья» дошли до ворот, и мы три гола пропустили. Что может быть не так... Все не так», — приводит слова Карпина пресс-служба клуба.
«Ростов» находится на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ с 4 баллами. В 4-м туре команда сыграет с «Рубином».
Источник: Telegram-канал «Ростова»
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