Джикия о календаре «Спартака»: «Плотный, но футболисты любят играть»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о календаре команды в начале сезона-2023/24.

— Как футболисты воспринимают плотный график «Спартака»?

— Мы обсудили этот вопрос после прошлой игры, поэтому можно почитать мой ответ. Понятное дело — календарь плотный, но футболисты любят играть, и игры — это всегда хорошо.

«Спартак» выиграл все четыре матча в нынешнем сезоне: команда одержала три победы в чемпионате России и одну — в FONBET Кубке России.