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Жара в Самаре! «Крылья Советов» разгромили «Ростов» 5:1 и переписали историю очных противостояний

«Крылья Советов» разгромили «Ростов» в матче 3-го тура РПЛ
Артем Белинин
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Футболисты «Крыльев Советов» радуются победе над «Ростовом».
Фото ФК «Крылья Советов»
Команде Карпина есть о чем подумать.
Россия. Премьер-лига. 3-й тур
05 авг, 15:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
5:1
Ростов

В Самаре ожидался во всех смыслах жаркий матч — не только потому, что «Крылья Советов» и «Ростов» здорово стартовали в РПЛ, но еще и потому, что температура на термометре во время столь раннего матча (15.00 мск) сильно превысила 30 градусов. На минуту даже возникли опасения, что команды сыграют вяло; но они быстро развеялись. Впрочем, об этом чуть позже.

«Ростов» подошел к матчу не в оптимальной форме — защитная линия была сильно изменена. Из-за травмы игру пропустил центральный защитник Максим Осипенко, вместо правого защитника Терентьева вышел молодой Вахания. В центре поля тоже была ротация — Уткина сменил Миронов. Так что можно сказать, что Валерий Карпин выставил в Самаре далеко не основной состав.

А вот у Игоря Осинькина ситуация получилась куда приятнее. Тренер решил довериться игрокам, которые помогли спастись от 1:3 во втором туре с «Динамо», а потому выпустил всех, кто тогда вышел на замену, в старте. Так в основу попали Горшков, Бабкин, Салтыков и Хубулов.

Последние двое быстро доказали, что Осинькин доверился им не зря. Уже на 4-й минуте Владимир Хубулов с передачи Романа Ежова пробил головой — Песьяков ничего не смог с этим поделать. На 10-й ворвался уже Салтыков — тоже с передачи Ежова забил практически из-за пределов штрафной.

Несмотря ни на что, два быстрых пропущенных мяча не отправили ростовчан в нокаут — на 22-й они смогли отыграть один гол, когда Комличенко перепрыгнул вратаря самарцев Овсянникова.

После этого «Ростов» продолжал давить. Вот только «Крылья» отлично приспособлены к давлению и умеют остро огрызаться — на 34-й они забили после штрафного, вновь отличился Салтыков. Примечательно, что, забивая второй, Никита совокупно отыграл в РПЛ только час игрового времени — до этого у него были 26 минут в матче с «Динамо». Стартовал нападающий шикарно.

До перерыва больше ничего особо интересного не произошло — «Ростов» безуспешно атаковал, «Крылья» изредка выбегали в контратаки, но в итоге отдыхать команды отправились при счете 3:1. Валерий Карпин оперативно сделал замены, выпустив на второй тайм Уткина и Акбашева вместо Щетинина и Миронова, а еще через 12 минут — Мохеби и Голенкова.

Впрочем, стать эффективнее в атаке это не помогло — «Крылья» на все замены гостей ответили выходом Карпитского, отдавшего ассист в матче против «Динамо»; 19-летний нападающий через 11 минут после появления на поле окончательно похоронил «Ростов», воспользовавшись грубой ошибкой Песьякова — вратарь южан просто уронил мяч сопернику на ноги.

Вероятно, уже на этом отрезке сопротивление было бесполезно (хотя ростовчане пытались, в итоге даже перебив хозяев по ударам — 14:11 в пользу команды Карпина); а в добавленное время оно стало еще бесполезнее, потому что «Крылья» сделали счет совсем уж неприличным. Ежов выбежал один на один с Песьяковым, вратарь сбил его с ног (красную карточку не получил только потому, что рядом были партнеры — без них нарушение приняли бы за фол последней надежды), Карасев назначил пенальти. Тот же Ежов его спокойно реализовал, сделав счет на табло 5:1.

С таким крупным счетом «Крылья» ростовчан не побеждали никогда, а более результативная встреча между командами прошла только однажды — в 1995 году, когда желто-синие победили на выезде со счетом 6:2. Так что матч получился историческим — а для команды Осинькина, которая в онлайне вышла на второе место, еще и максимально приятным. Чего не скажешь о «Ростове»: разгром в третьем туре с несколькими ошибками защиты и вратаря — большая пища для размышлений.

Валерий Карпин
Максим Осипенко
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Ростов
Игорь Осинькин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
2
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
3
 Спартак 2 2 0 0 5-3 6
4
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
5
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
6
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
7
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
8
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
11
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
12
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
13
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 2 0 0 2 1-4 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
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4.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 1 : 0
5.08 15:00
Кр. Советов – Ростов
 5 : 1
5.08 17:30
Рубин – Спартак
 - : -
5.08 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
5.08 20:00
ЦСКА – Локомотив
 - : -
6.08 17:30
Балтика – Факел
 - : -
6.08 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
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Сочи – Ахмат
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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П
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Роман Ежов

Крылья Советов

 3
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Лукас Вера

Оренбург

 2
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Максим Глушенков

Локомотив

 2
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 2 1 0
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Марат Быстров

Ахмат

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Милан Гайич

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 2 1 0
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