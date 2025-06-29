Карпин считает футболистов «Динамо» не слабее игроков, которыми он руководил в «Спартаке»

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин сравнил текущий состав бело-голубых с составом «Спартака», которым он руководил.

— Со «Спартаком» вы дважды брали медали. Состав «Динамо» сильнее состава того «Спартака», с которым брали серебро?

— Сравнение некорректное. Нынешние игроки «Динамо» точно не слабее, как минимум, сильнее.

Российский специалист возглавлял красно-белых с 2009 по 2014 год. Вместе с московской командой он занимал второе место в чемпионате России в 2009 и в 2012 году.