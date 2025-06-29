Челестини — о негативе после его назначения в ЦСКА: «Когда критикуют за футбол, я могу отвечать»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини отреагировал на критику в его адрес после перехода в московскую команду.

— Адаптация проходит хорошо. Клуб помогает мне во всем! ЦСКА — большой клуб. Рад, что занимаюсь тем, что происходит сейчас. Я счастлив в ЦСКА.

Я футбольный тренер. Когда критикуют за футбол, я могу отвечать. Но здесь комментировать таблоиды не могу.

20 июня ЦСКА объявил о заключении контракта с 49-летним Челестини по схеме «2+1». Назначение специалиста на пост главного тренера армейцев вызвало волну возмущения в Швейцарии. В частности некоторые пользователи соцсетей потребовали лишить его швейцарского гражданства.