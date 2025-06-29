Пивоваров: «Данный состав Братского кубка оптимален»

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров считает оптимальным состав участников BetBoom Братского Кубка-2025.

— Рассматривали ли вы какие-то другие клубы на Братском кубке?

— Решили, что данный состав оптимален. Турнир имеет свою идеологию братства между народами, клубами. Тем более с учетом позитивного отклика от наших партнеров.

Братский кубок пройдет с 30 июня по 5 июля. В турнире примут участие «Динамо», ЦСКА, а также белградские «Партизан» и ОФК.