Карпин: «Согласился возглавить «Динамо», потому что наши цели совпали»

Главный тренер сборной России и «Динамо» Валерий Карпин в интервью «СЭ» ответил на вопрос, почему принял решение возглавить бело-голубых.

«Как долго думал, сказать сейчас не могу. Сложный график? Поэтому и думал. Согласился возглавить «Динамо», потому что наши цели и желания полностью совпали», — сказал Карпин «СЭ».

«Динамо» объявило о назначении 56-летнего специалиста 13 июня. Он подписал контракт на три сезона — до лета 2028 года. Карпин будет совмещать работу в клубе и сборной России.