Карпин: «Постепенно стал понимать, что готов снова к работе в клубе»

Главный тренер сборной России и «Динамо» Валерий Карпин в интервью «СЭ» ответил на вопрос, скучал ли он по клубной работе.

«Первое время после ухода из «Ростова» даже не задумывался об этом. Но прошло несколько месяцев, удалось отвлечься, отдохнуть, постепенно стал понимать, что готов снова к работе в клубе», — сказал Карпин «СЭ».

«Динамо» объявило о назначении 56-летнего специалиста 13 июня. Он подписал контракт на три сезона — до лета 2028 года. Карпин будет совмещать работу в клубе и сборной России.