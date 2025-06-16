Футбол
16 июня, 21:10

Карпин: «Постепенно стал понимать, что готов снова к работе в клубе»

Артем Бухаев
Корреспондент
Валерий Карпин.
Фото ФК «Динамо»

Главный тренер сборной России и «Динамо» Валерий Карпин в интервью «СЭ» ответил на вопрос, скучал ли он по клубной работе.

«Первое время после ухода из «Ростова» даже не задумывался об этом. Но прошло несколько месяцев, удалось отвлечься, отдохнуть, постепенно стал понимать, что готов снова к работе в клубе», — сказал Карпин «СЭ».

«Динамо» объявило о назначении 56-летнего специалиста 13 июня. Он подписал контракт на три сезона — до лета 2028 года. Карпин будет совмещать работу в клубе и сборной России.

Валерий Карпин.Валерий Карпин: «Согласился возглавить «Динамо», потому что наши цели совпали»

Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
