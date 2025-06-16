Бонгонда пропустит три месяца из-за травмы ахиллова сухожилия

Нападающий «Спартака» Тео Бонгонда выбыл на три месяца из-за повреждения ахиллова сухожилия, сообщает пресс-служба красно-белых.

Форвард получил травму в матче за сборную Демократической Республики Конго. Игрок уже начал проходить процесс восстановления.

5 июня Бонгонда был заменен на 24-й минуте товарищеского матча против сборной Мали.

Форвард в сезоне-2024/25 провел 34 матча за «Спартак», забил 8 мячей и сделал 4 голевых паса.