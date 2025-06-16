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Бонгонда пропустит три месяца из-за травмы ахиллова сухожилия

Руслан Минаев

Нападающий «Спартака» Тео Бонгонда выбыл на три месяца из-за повреждения ахиллова сухожилия, сообщает пресс-служба красно-белых.

Форвард получил травму в матче за сборную Демократической Республики Конго. Игрок уже начал проходить процесс восстановления.

5 июня Бонгонда был заменен на 24-й минуте товарищеского матча против сборной Мали.

Форвард в сезоне-2024/25 провел 34 матча за «Спартак», забил 8 мячей и сделал 4 голевых паса.

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Сборная ДР Конго по футболу
ФК Спартак (Москва)
Тео Бонгонда
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
4
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
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19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Педро

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