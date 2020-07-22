Карпин рассказал о травмах Мамаева и Ионова

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после домашнего матча 30-го тура с «Зенитом» (1:2) объяснил характер повреждений пропустивших игру лидеров команды, полузащитников Павла Мамаева и Алексея Ионова. При этом он оценил состояние команды на финише летней части турнира, в начале которой дончане попали на карантин из-за вспышки коронавируса.

— У Мамаева травма, которую он получил в игре с «Рубином», поэтому его заменили. У Осипенко мышечная травма, он тоже не мог играть. У Ионова — пах, — сказал Карпин в послематчевом комментарии. — Говорили до возобновления сезона, что в таком графике будут огромное количество травм. Плюс еще и наш ресурс на скамейке запасных: понятно, что играть 5-6 матчей подряд в течение 90 минут не выдержит даже готовый футболист.

— У команды было больше времени на подготовку к этому матчу, чем в предыдущих турах. Это каким-то образом помогло частично восстановить силы?

— Частично — да. Может, сегодня нас не на 40 минут, а на 60 хватило.

— Когда к команде сможет присоединиться Хашимото?

— Как только получит визу и сможет прилететь.

— На игроков, которые были в аренде, вы еще рассчитываете — в частности на Зуева и Сигурдарсона?

— Они все наши игроки. У нас еще есть Поярков, Плиев. На всех мы рассчитываем, когда они вернутся, посмотрим. (Артем Агапов)