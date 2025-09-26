Адиев — о матче против московского «Динамо»: «Постараемся заблокировать сегодня соперника»

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев прокомментировал предстоящий матч 10-го тура РПЛ против московского «Динамо».

«Мы забуксовали крайние две игры, два результата, которые нас не устроили. Надо что-то менять. У нас есть свой план на игру. Постараемся заблокировать сегодня соперника. Владимир Игнатенко еще молодой парень, который только начинает. Мы внимательно следим за его моральным состоянием и не даем расслабиться», — приводит слова Адиева пресс-служба самарского клуба.

Игра пройдет на «Самара Арене» и начнется в 18.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» — «Динамо».