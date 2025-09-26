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26 сентября 2025, 18:13

«Крылья Советов» — «Динамо»: Фомин открыл счет

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Динамо» вышло вперед в матче против «Крыльев Советов» в 10-м туре РПЛ — 1:0.

На 9-й минуте отличился Даниил Фомин.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.

&laquo;Крылья Советов&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;.«Крылья Советов» — «Динамо»: Фомин открыл счет. Онлайн-трансляция матча РПЛ
Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.
26 сентября 2025, 18:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
2:3
Динамо
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Даниил Фомин
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
26.07 14:30 Оренбург – Ростов - : -
26.07 17:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 19:30 Рубин – Краснодар - : -
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