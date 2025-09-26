«Крылья Советов» — «Динамо»: Фомин открыл счет

«Динамо» вышло вперед в матче против «Крыльев Советов» в 10-м туре РПЛ — 1:0.

На 9-й минуте отличился Даниил Фомин.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.