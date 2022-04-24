Карпин: «Ребят могу только похвалить сегодня»

Карпин заявил, что доволен игрой «Ростова» в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после матча 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (3:2) остался доволен игрой команды.

«Считаю, команда хотела играть в футбол. Выходили из обороны за счет коротких передач, рисковали. Ребят могу только похвалить сегодня», — отметил Карпин.

— Кто принимал решение, что второй пенальти будет бить Соу?

— Я сам. У нас был список игроков, но ко второму пенальти уже из него никого не осталось. Али бил пенальти на сборах и в своих предыдущих командах. Так что выбор обоснованный.

— Сегодня Егор Голенков здорово себя проявил. Это подтолкнет его к большей игровой практике?

— Выходит пока так. Долго не играл, потихоньку адаптируется. В линии нападения большая конкуренция. Он работает, получает свои шансы, пока на маленькое количество времени.

«Ростов» занимает восьмое место в таблице РПЛ.

Напомним, что 10 марта 2022 года Карпин вернулся в «Ростов», совмещая должность главного тренера сборной России. С тех пор команда одержала пять побед, потерпела одно поражение и один раз сыграла вничью.