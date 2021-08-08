Карпин пришел на матч «Химки» — «Ростов» с женой
Главный тренер сборной России Валерий Карпин приехал на матч 3-го тура Тинькофф чемпионата России, в котором «Химки» на своем поле играют с «Ростовом».
Он пришел на стадион вместе со своей женой Дарьей.
Карпин был назначен на пост главного тренера сборной России 23 июля. Сообщалось, что он будет совмещать работу в «Ростове» и национальной команде до конца года. В первом матче нового сезона РПЛ «Ростов» 23 июля дома проиграл московскому «Динамо» (0:2), во втором туре 1 августа на своем поле уступил санкт-петербургскому «Зениту» (2:4). 2 августа «Ростов» объявил об уходе Карпина, его сменил Юрий Семин.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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