«Химки» — «Ростов»: Павлу Мамаеву разбили лицо до крови
Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев получил травму в матче 3-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок».
На 23-й минуте встречи 32-летний россиянин столкнулся с форвардом химчан Сенином Себай. В результате столкновения Мамаев рассек правую бровь, все лицо футболиста было в крови.
Врачи «Ростова» оказали Мамаеву помощь, остановили кровотечение и наложили игроку повязку. Футболист смог продолжить участие в матче.
Мамаев проводит третий матч в сезоне-2021/22, на данный момент игрок не отличился результативными действиями.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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