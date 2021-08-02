Лаксальт о матче с ЦСКА: «У «Динамо» хорошие шансы на то, чтобы продлить победную серию»

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт поделился ожиданиями от матча 3-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА.

«В первом домашнем матче сезона нам надо постараться обязательно выиграть. Думаю, у нас хорошие шансы на то, чтобы продлить победную серию и порадовать наших болельщиков», — приводит слова Лаксальта официальный сайт клуба.

Матч «Динамо» — ЦСКА пройдет 8 августа и начнется в 20:00 мск.

Бело-голубые одержали две победы в стартовых двух турах РПЛ, обыграв «Ростов» (2:0) и «Уфу» (3:2).