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Лаксальт о матче с ЦСКА: «У «Динамо» хорошие шансы на то, чтобы продлить победную серию»

04:10
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Защитник «Динамо» Диего Лаксальт поделился ожиданиями от матча 3-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА.

«В первом домашнем матче сезона нам надо постараться обязательно выиграть. Думаю, у нас хорошие шансы на то, чтобы продлить победную серию и порадовать наших болельщиков», — приводит слова Лаксальта официальный сайт клуба.

Матч «Динамо» — ЦСКА пройдет 8 августа и начнется в 20:00 мск.

Бело-голубые одержали две победы в стартовых двух турах РПЛ, обыграв «Ростов» (2:0) и «Уфу» (3:2).

Дополнительная информация:

https://fcdynamo.ru/news/diego-laksalt-vsegda-bolse-dumayu-o-komandnoi-igre-i-vykladyvayus-na-maksimum

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Сергей Разин все материалы автора

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