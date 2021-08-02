Лаксальт о матче с ЦСКА: «У «Динамо» хорошие шансы на то, чтобы продлить победную серию»
04:10
Защитник «Динамо» Диего Лаксальт поделился ожиданиями от матча 3-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА.
«В первом домашнем матче сезона нам надо постараться обязательно выиграть. Думаю, у нас хорошие шансы на то, чтобы продлить победную серию и порадовать наших болельщиков», — приводит слова Лаксальта официальный сайт клуба.
Матч «Динамо» — ЦСКА пройдет 8 августа и начнется в 20:00 мск.
Бело-голубые одержали две победы в стартовых двух турах РПЛ, обыграв «Ростов» (2:0) и «Уфу» (3:2).
Дополнительная информация:
https://fcdynamo.ru/news/diego-laksalt-vsegda-bolse-dumayu-o-komandnoi-igre-i-vykladyvayus-na-maksimum
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Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 3-й тур: «Зенит» — «Краснодар», «Динамо» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр
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