Карпин оценил шансы «Спартака» на то, чтобы обойти «Зенит» в чемпионской гонке
09:20
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в эксклюзивном интервью «СЭ» высказал свое мнение о битве сине-бело-голубых с красно-белыми за золото РПЛ.
— Ваше мнение: «Зенит» — чемпион? - вопрос Карпину.
— «Спартак», «Зенит» — мне не до них.
— Хорошо. Тогда другой вопрос: за шесть туров до финиша отрыв питерцев от красно-белых составляет 4 очка. Есть шанс у москвичей, как считаете?
— Конечно — он всегда есть, и не только у «Спартака». В той же Испании пять туров назад отрыв лидера от 3-го места был 8-9 очков, а сейчас всего три.
(Вячеслав Короткин)
После 24 туров Тинькофф РПЛ «Зенит» лидирует в турнирной таблице с 51 очком, «Спартак» идет на второй строчке с 47 очками.
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