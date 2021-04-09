Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поблагодарил болельщиков за поздравления с днем рождения.

Голкипер опубликовал у себя в Instagram фотографию с фанатами и баннером, посвященном 35-летию футболиста.

«Победа — лучший подарок! Спасибо за поздравления и поддержку!» — написал Акинфеев.

Вчера, 8 апреля Акинфееву исполнилось 35 лет. Болельщики армейцев вывесили баннер в честь вратаря на матче 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России против тульского «Арсенала» (2:1).