Акинфеев — о матче «Арсенал» — ЦСКА: «Победа — лучший подарок!»
09:13
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поблагодарил болельщиков за поздравления с днем рождения.
Голкипер опубликовал у себя в Instagram фотографию с фанатами и баннером, посвященном 35-летию футболиста.
«Победа — лучший подарок! Спасибо за поздравления и поддержку!» — написал Акинфеев.
Вчера, 8 апреля Акинфееву исполнилось 35 лет. Болельщики армейцев вывесили баннер в честь вратаря на матче 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России против тульского «Арсенала» (2:1).
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