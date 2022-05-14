Карпин оценил игру «Ростова» в матче с «Химками»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу над «Химками» (2:0) в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ.

«Почему сегодня получились два разных тайма? Из-за счета. Дело в психологии? Это футбол, а не психология. Во втором тайме у нас было больше моментов, чем у «Химок». Полностью удовлетворен игрой Голенкова. Егору не хватило гола, он его заслужил», — приводит официальный сайт «Ростова» слова Карпина.

«Ростов» идет на 9-м месте в турнирной таблице чемпионата России с 38 очками в 29 матчах.

В заключительном, 30-м туре РПЛ команда сыграет против ЦСКА на выезде.