Гильерме начнет переговоры по новому контракту с «Локомотивом» на следующей неделе

Вратарь «Локомотива» Гильерме сообщил, что в ближайшее время начнет обсуждать продление контракта с клубом.

«Контракт? Пока не подписал. Но со следующей недели начинаются переговоры. Смотрю позитивно», — сказал Гильерме.

Гильерме выступает за «Локомотив» с августа 2007 года. В сезоне-2021/22 вратарь пропустил 29 голов в 23 матчах, отыграв три встречи на ноль.

Контракт 36-летнего бразильца с клубом действует до конца июня 2022 года.