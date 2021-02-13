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Карпин назвал высокие зарплаты российским футболистам бредом

19:27
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в программе «Инсайдеры» прокомментировал переход нападающего Александра Кокорина из «Спартака» в «Фиорентину». Таакже российский специалист отметил, что зарплаты российских футболистов в РПЛ слишком высокие..

«Слава богу! Хорошо, что у нас хоть кто-то туда уезжает. К сожалению, мало у нас таких футболистов, которых туда забирают, — отметил Карпин. — У нас три футболиста играют за границей. Глобально. Это абсурд!

Почему? Наши футболисты не могут там выигрывать конкуренцию. И там нашим футболистам будут платить меньше денег. Представьте, что мы творим с нашими футболистами, которые там никому не нужны за меньшие деньги.

А мы им здесь даем еще и большие деньги! Представляете, какой бред мы творим?!".

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