Карпин назвал высокие зарплаты российским футболистам бредом
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в программе «Инсайдеры» прокомментировал переход нападающего Александра Кокорина из «Спартака» в «Фиорентину». Таакже российский специалист отметил, что зарплаты российских футболистов в РПЛ слишком высокие..
«Слава богу! Хорошо, что у нас хоть кто-то туда уезжает. К сожалению, мало у нас таких футболистов, которых туда забирают, — отметил Карпин. — У нас три футболиста играют за границей. Глобально. Это абсурд!
Почему? Наши футболисты не могут там выигрывать конкуренцию. И там нашим футболистам будут платить меньше денег. Представьте, что мы творим с нашими футболистами, которые там никому не нужны за меньшие деньги.
А мы им здесь даем еще и большие деньги! Представляете, какой бред мы творим?!".
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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