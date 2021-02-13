Карпин: «Уровень РПЛ снизился, но уменьшать количество команд неправильно»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в программе «Инсайдеры» оценил уровень российской премьер-лиги, отметив, что он снизился. По его словам, лига потеряла в деньгах.
«Уровень снизился, но это нормальное явление. Чем меньше денег, тем меньше уровень мастерства. Все очень просто, — отметил Карпин. — Что касается числа участников, то уменьшать количество команд неправильно.
Другое дело, чтобы было больше команд, нужно делать другие вещи. Чтобы команды были стабильные. Пускай будет меньше денег, но больше стабильных команд. Даже с меньшими деньгами можно создать стабильный клуб", — сказал Карпин в программе «Инсайдеры» на телеканале «Матч Премьер».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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