Карпин: «Уровень РПЛ снизился, но уменьшать количество команд неправильно»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в программе «Инсайдеры» оценил уровень российской премьер-лиги, отметив, что он снизился. По его словам, лига потеряла в деньгах.

«Уровень снизился, но это нормальное явление. Чем меньше денег, тем меньше уровень мастерства. Все очень просто, — отметил Карпин. — Что касается числа участников, то уменьшать количество команд неправильно.

Другое дело, чтобы было больше команд, нужно делать другие вещи. Чтобы команды были стабильные. Пускай будет меньше денег, но больше стабильных команд. Даже с меньшими деньгами можно создать стабильный клуб", — сказал Карпин в программе «Инсайдеры» на телеканале «Матч Премьер».