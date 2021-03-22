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Карпин сказал, при каком условии может возглавить сборную Узбекистана

15:17
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отвечает на вопросы болельщиков в инстаграме своей супруги Дарьи. Специалист в шутку отметил, что мог бы возглавить сборную Узбекистана при одном условии.

— Согласитесь ли вы тренировать сборную Узбекистана?

— Если Шомуродов позовет, то можно. При условии, если там все игроки такого уровня, как Элдор.

Нападающий Элдор Шомуродов с 2017 по 2020 год выступал за «Ростов», после чего перебрался в серию А, где выступает за «Дженоа».

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