Карпин сказал, при каком условии может возглавить сборную Узбекистана
15:17
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отвечает на вопросы болельщиков в инстаграме своей супруги Дарьи. Специалист в шутку отметил, что мог бы возглавить сборную Узбекистана при одном условии.
— Согласитесь ли вы тренировать сборную Узбекистана?
— Если Шомуродов позовет, то можно. При условии, если там все игроки такого уровня, как Элдор.
Нападающий Элдор Шомуродов с 2017 по 2020 год выступал за «Ростов», после чего перебрался в серию А, где выступает за «Дженоа».
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