Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин назвал лучшего российского тренера, а также оценил профессиональные качества Унаи Эмери, которого он приглашал в «Спартак».

— Кто лучший тренер в России сейчас?

— Думаю, что Семак, — сказал Карпин в эфире Youtube-канала «Красава».

— Эмери — трениришка? Или красава?

— Очень хороший тренер, который это доказывает каждый год. Европейцы, которые приезжают в наш чемпионат, ведут себя по-другому. Здесь нет никакого давления со стороны. Можно спокойно проиграть 0:3 и 0:4 и поехать на дискотеку. В Европе это невозможно. 10 метров спокойно не пройдешь.