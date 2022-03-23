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«Абсурд». Артем Ребров отреагировал на инициативу расширения РПЛ до 18 команд

Артем Ребров раскритиковал инициативу расширения РПЛ до 18 команд
Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший вратарь «Спартака» Артем Ребров отреагировал на решение исполкома РФС не увеличивать число команд РПЛ до 18 клубов.

«Этот сезон завершается очень непросто для всего российского футбола. Мы лишились еврокубков, отчего игра в нашем чемпионате становится менее привлекательной для зрителей. Сейчас несколько клубов борются за возможность остаться в премьер-лиге, поэтому введение моратория на вылет в ФНЛ сильно сказалось бы на зрелищности в оставшихся матчах. Мне, как болельщику, было бы уже не так интересно следить за играми, в которых глобально ничего не решается.

Сейчас в РПЛ 16 команд, которые могут столкнуться с серьезными финансовыми проблемами уже по ходу этого сезона. Поэтому расширение лиги до 18 клубов в нынешней ситуации мне кажется абсурдом.

Если мы хотим перейти на систему весна-осень, можно играть все лето через три на четвертый день в чемпионате и кубке страны. При отсутствии возможности участвовать в чемпионате мира мы завершили бы сезон зимой, а весной уже начали бы новый.

Но надеюсь, что положительные решения об участии наших команд в турнирах ФИФА и УЕФА примут как можно скорее и мы будем обсуждать реформы, которые действительно сделают футбол в России лучше», — написал Ребров в своем Telegram-канале.

Артем Ребров
РПЛ
РФС
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 19 1 7
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