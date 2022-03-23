«Абсурд». Артем Ребров отреагировал на инициативу расширения РПЛ до 18 команд

Бывший вратарь «Спартака» Артем Ребров отреагировал на решение исполкома РФС не увеличивать число команд РПЛ до 18 клубов.

«Этот сезон завершается очень непросто для всего российского футбола. Мы лишились еврокубков, отчего игра в нашем чемпионате становится менее привлекательной для зрителей. Сейчас несколько клубов борются за возможность остаться в премьер-лиге, поэтому введение моратория на вылет в ФНЛ сильно сказалось бы на зрелищности в оставшихся матчах. Мне, как болельщику, было бы уже не так интересно следить за играми, в которых глобально ничего не решается.

Сейчас в РПЛ 16 команд, которые могут столкнуться с серьезными финансовыми проблемами уже по ходу этого сезона. Поэтому расширение лиги до 18 клубов в нынешней ситуации мне кажется абсурдом.

Если мы хотим перейти на систему весна-осень, можно играть все лето через три на четвертый день в чемпионате и кубке страны. При отсутствии возможности участвовать в чемпионате мира мы завершили бы сезон зимой, а весной уже начали бы новый.

Но надеюсь, что положительные решения об участии наших команд в турнирах ФИФА и УЕФА примут как можно скорее и мы будем обсуждать реформы, которые действительно сделают футбол в России лучше», — написал Ребров в своем Telegram-канале.