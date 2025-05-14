«Win City — город в Зените»: новое арт-пространство и музыкальный фестиваль в день 100-летия

Летом 2025 года центральной площадкой празднования юбилея сине-бело-голубых станет одна из самых живописных и посещаемых общественных зон Петербурга — «Севкабель Порт».

Летом 2025 года центральной площадкой празднования юбилея сине-бело-голубых станет одна из самых живописных и посещаемых общественных зон Петербурга — «Севкабель Порт».

С 25 мая по конец сентября на территории кластера будет работать «Win City — город в Зените» — масштабный проект, который футбольный клуб реализует при поддержке Winline.

Ключевые локации пространства украсят современные арт-композиции, выполненные в жанрах монументального и уличного искусства, а главной точкой притяжения станет уникальный двухэтажный павильон столетия со специальной программой мероприятий и видовой зоной отдыха. В течение лета юбилейного 2025 года в павильоне состоятся автограф-сессии и встречи с легендарными игроками, лекции, посвященные истории футбольного клуба «Зенит».

Торжественное открытие площадки состоится непосредственно в день рождения петербургского клуба — 25 мая 2025 года на территории «Севкабель Порта» пройдет музыкальный фестиваль.

Кроме того, 25 мая на «Газпром Арене» состоится Матч легенд при поддержке Winline — выставочная игра с участием знаковых игроков прошлого, включая выступавших за клуб ведущих легионеров разных лет. А сразу после — морской парад по Неве с участием легенд и звезд клуба, который финиширует в «Win City — город в Зените»!

Также в день юбилея клуба в общественном пространстве Севкабель Порт откроется выставка «Зенит — Петербург. 100 лет вместе». Экспозиция расскажет о культурной и эмоциональной жизни города сквозь призму событий, связанных с историей многократного чемпиона России, обладателя Кубка и Суперкубка УЕФА.

Музыкальный фестиваль и проект «Win City — город в Зените» ждут всех желающих в пространстве «Севкабель Порт» на Кожевенной линии, 40. Вход свободный.

Детали мероприятий и полная программа будут опубликованы на официальном сайте и в социальных сетях клуба, а также на сайте 100.fc-zenit.ru.