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14 мая 2025, 20:15

«Win City — город в Зените»: новое арт-пространство и музыкальный фестиваль в день 100-летия

Летом 2025 года центральной площадкой празднования юбилея сине-бело-голубых станет одна из самых живописных и посещаемых общественных зон Петербурга — «Севкабель Порт».

Летом 2025 года центральной площадкой празднования юбилея сине-бело-голубых станет одна из самых живописных и посещаемых общественных зон Петербурга — «Севкабель Порт».

С 25 мая по конец сентября на территории кластера будет работать «Win City — город в Зените» — масштабный проект, который футбольный клуб реализует при поддержке Winline.

Ключевые локации пространства украсят современные арт-композиции, выполненные в жанрах монументального и уличного искусства, а главной точкой притяжения станет уникальный двухэтажный павильон столетия со специальной программой мероприятий и видовой зоной отдыха. В течение лета юбилейного 2025 года в павильоне состоятся автограф-сессии и встречи с легендарными игроками, лекции, посвященные истории футбольного клуба «Зенит».

Торжественное открытие площадки состоится непосредственно в день рождения петербургского клуба — 25 мая 2025 года на территории «Севкабель Порта» пройдет музыкальный фестиваль.

Кроме того, 25 мая на «Газпром Арене» состоится Матч легенд при поддержке Winline — выставочная игра с участием знаковых игроков прошлого, включая выступавших за клуб ведущих легионеров разных лет. А сразу после — морской парад по Неве с участием легенд и звезд клуба, который финиширует в «Win City — город в Зените»!

Также в день юбилея клуба в общественном пространстве Севкабель Порт откроется выставка «Зенит — Петербург. 100 лет вместе». Экспозиция расскажет о культурной и эмоциональной жизни города сквозь призму событий, связанных с историей многократного чемпиона России, обладателя Кубка и Суперкубка УЕФА.

Музыкальный фестиваль и проект «Win City — город в Зените» ждут всех желающих в пространстве «Севкабель Порт» на Кожевенной линии, 40. Вход свободный.

Детали мероприятий и полная программа будут опубликованы на официальном сайте и в социальных сетях клуба, а также на сайте 100.fc-zenit.ru.

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АО «ФК «Зенит» ИНН 7812005799, ОГРН 1027810329095, г. Санкт-Петербург,  ул. Профессора Попова, д. 37, лит. Щ, офис 831
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Хачанов заявил, что болеет за «Краснодар» в чемпионской гонке РПЛ

«Факел» одним из первых получил лицензию РФС-1
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
Результаты / календарь
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28 тур
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30 тур
17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

Ростов

 22 1 5
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 26 1 5
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