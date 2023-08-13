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Сегодня, 20:37

Караваев оценил игру «Зенита» в матче против «Факела»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев прокомментировал матч 4-го тура РПЛ с «Факелом» (2:0).

— Сегодня получились два совершенно разных тайма. В первом много атаковали и владели инициативой, а во втором игра закипела, если можно так сказать. Почему так произошло?

— Естественно, забили первый гол, должны были еще забивать, были моменты, но не забили. Во втором тайме чуть-чуть «Факел» увеличил давление, поэтому получилась такая нервная игра и концовка.

— Насколько вам привычно на позиции в тройке справа?

— В принципе, по сути тоже самое. В любом случае, смещаюсь как правый защитник к бровке. Все привычно, все отлично.

— Нет привычки вперед идти, как на месте Марио?

— Это тоже не запрещается делать, поэтому были какие-то моменты даже по этой игре, когда мог подключаться.

Вячеслав Караваев
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
0
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
4
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
5
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
6
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
7
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
8
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
13
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
14
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
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