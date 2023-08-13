Семак — о слухах про проблемы с Барриосом в «Зените»: «Никаких проблем нет, это желание журналиста заработать»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мыслями в преддверии матча со «Спартаком» в рамках 5-го тура РПЛ.

— Перед очень важной встречей со «Спартаком» в сети появился вброс, что якобы в «Зените» есть проблемы с Барриосом. Это, на ваш взгляд, специальная психологическая атака на «Зенит» и желание журналиста прославиться или что-то, что соответствует действительности? И соответствующий вброс про Зобнина — ответный ход «Зенита» или тоже самое?

— Про Зобнина не в моей компетенции, не собираюсь комментировать. А что касается Барриоса — скорее, это желание журналиста заработать. Никаких проблем нет, это слухи, которые не имеют под собой реальных оснований. Спросите у Барриоса и вы прекрасно поймете его состояние.

— Нетипичная история, когда игрок с сильной левой ногой выходит на позицию правого центрального защитника, как сегодня Алип. Почему такое решение приняли сегодня?

— Марио пока не готов играть 90 минут, поэтому нам нужно было выпускать защитника. Центральных защитников с правой ногой у нас нет, поэтому для нас было дилемма — оставить Эраковича в этой позиции или поставить Алипа в центр. Или того же Ренана. Но учитывая то, что Нуралы очень хорош в единоборствах и у соперника вышел достаточно свежий Аппаев, который не играл в стартовом составе, мы и выпустили Нуралы в эту позицию, и он прекрасно сыграл.

— На сей раз Вендел вышел в основе, но не доиграл до конца. Насколько вы готовы его состоянием, его игрой? Когда он сможет сыграть все 90 минут?

— Чудес не бывает, он пропустил предсезонную подготовку. Конечно, природа его одарила функционально достаточно хорошими возможностями для того, чтобы он быстрее, чем другие, набирал форму, но есть игровой ритм. Конечно, каких-то компонентов ему еще не хватает, но он работает. Я думаю, он будет набирать через матчи, других вариантов нет.

В матче 4-го тура РПЛ, который прошел 13 августа, «Зенит» одержал победу над «Факелом» (2:0). На данный момент клуб из Санкт-Петербурга занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 7 очков. В следующем туре сине-бело-голубые сыграют на выезде со «Спартаком». Матч пройдет 20 августа.