Семак — о слухах про проблемы с Барриосом в «Зените»: «Никаких проблем нет, это желание журналиста заработать»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мыслями в преддверии матча со «Спартаком» в рамках 5-го тура РПЛ.
— Перед очень важной встречей со «Спартаком» в сети появился вброс, что якобы в «Зените» есть проблемы с Барриосом. Это, на ваш взгляд, специальная психологическая атака на «Зенит» и желание журналиста прославиться или что-то, что соответствует действительности? И соответствующий вброс про Зобнина — ответный ход «Зенита» или тоже самое?
— Про Зобнина не в моей компетенции, не собираюсь комментировать. А что касается Барриоса — скорее, это желание журналиста заработать. Никаких проблем нет, это слухи, которые не имеют под собой реальных оснований. Спросите у Барриоса и вы прекрасно поймете его состояние.
— Нетипичная история, когда игрок с сильной левой ногой выходит на позицию правого центрального защитника, как сегодня Алип. Почему такое решение приняли сегодня?
— Марио пока не готов играть 90 минут, поэтому нам нужно было выпускать защитника. Центральных защитников с правой ногой у нас нет, поэтому для нас было дилемма — оставить Эраковича в этой позиции или поставить Алипа в центр. Или того же Ренана. Но учитывая то, что Нуралы очень хорош в единоборствах и у соперника вышел достаточно свежий Аппаев, который не играл в стартовом составе, мы и выпустили Нуралы в эту позицию, и он прекрасно сыграл.
— На сей раз Вендел вышел в основе, но не доиграл до конца. Насколько вы готовы его состоянием, его игрой? Когда он сможет сыграть все 90 минут?
— Чудес не бывает, он пропустил предсезонную подготовку. Конечно, природа его одарила функционально достаточно хорошими возможностями для того, чтобы он быстрее, чем другие, набирал форму, но есть игровой ритм. Конечно, каких-то компонентов ему еще не хватает, но он работает. Я думаю, он будет набирать через матчи, других вариантов нет.
В матче 4-го тура РПЛ, который прошел 13 августа, «Зенит» одержал победу над «Факелом» (2:0). На данный момент клуб из Санкт-Петербурга занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 7 очков. В следующем туре сине-бело-голубые сыграют на выезде со «Спартаком». Матч пройдет 20 августа.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|8-1
|12
|
2
|Урал
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
|
3
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
4
|Кр. Советов
|4
|2
|2
|0
|11-6
|8
|
5
|Зенит
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|
6
|Динамо
|4
|2
|1
|1
|9-8
|7
|
7
|Ростов
|4
|2
|1
|1
|7-7
|7
|
8
|ЦСКА
|3
|2
|0
|1
|8-5
|6
|
9
|Локомотив
|4
|1
|2
|1
|8-8
|5
|
10
|Ахмат
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
11
|Сочи
|3
|1
|0
|2
|3-4
|3
|
12
|Балтика
|4
|1
|0
|3
|3-7
|3
|
13
|Рубин
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
14
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
15
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
16
|Факел
|4
|0
|0
|4
|3-10
|0
|11.08
|18:00
|
Урал – Спартак
|3 : 2
|12.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|1 : 1
|12.08
|17:30
|
Оренбург – Краснодар
|0 : 2
|12.08
|20:00
|
Ростов – Рубин
|3 : 0
|13.08
|15:00
|
Динамо – Балтика
|2 : 0
|13.08
|17:30
|
Зенит – Факел
|2 : 0
|13.08
|20:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|14.08
|19:30
|
Пари НН – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Тео Бонгонда
Спартак
|3
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0