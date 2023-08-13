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Сегодня, 20:37

Семак — о слухах про проблемы с Барриосом в «Зените»: «Никаких проблем нет, это желание журналиста заработать»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мыслями в преддверии матча со «Спартаком» в рамках 5-го тура РПЛ.

—  Перед очень важной встречей со «Спартаком» в сети появился вброс, что якобы в «Зените» есть проблемы с Барриосом. Это, на ваш взгляд, специальная психологическая атака на «Зенит» и желание журналиста прославиться или что-то, что соответствует действительности? И соответствующий вброс про Зобнина — ответный ход «Зенита» или тоже самое?

— Про Зобнина не в моей компетенции, не собираюсь комментировать. А что касается Барриоса — скорее, это желание журналиста заработать. Никаких проблем нет, это слухи, которые не имеют под собой реальных оснований. Спросите у Барриоса и вы прекрасно поймете его состояние.

— Нетипичная история, когда игрок с сильной левой ногой выходит на позицию правого центрального защитника, как сегодня Алип. Почему такое решение приняли сегодня?

— Марио пока не готов играть 90 минут, поэтому нам нужно было выпускать защитника. Центральных защитников с правой ногой у нас нет, поэтому для нас было дилемма — оставить Эраковича в этой позиции или поставить Алипа в центр. Или того же Ренана. Но учитывая то, что Нуралы очень хорош в единоборствах и у соперника вышел достаточно свежий Аппаев, который не играл в стартовом составе, мы и выпустили Нуралы в эту позицию, и он прекрасно сыграл.

— На сей раз Вендел вышел в основе, но не доиграл до конца. Насколько вы готовы его состоянием, его игрой? Когда он сможет сыграть все 90 минут?

— Чудес не бывает, он пропустил предсезонную подготовку. Конечно, природа его одарила функционально достаточно хорошими возможностями для того, чтобы он быстрее, чем другие, набирал форму, но есть игровой ритм. Конечно, каких-то компонентов ему еще не хватает, но он работает. Я думаю, он будет набирать через матчи, других вариантов нет.

В матче 4-го тура РПЛ, который прошел 13 августа, «Зенит» одержал победу над «Факелом» (2:0). На данный момент клуб из Санкт-Петербурга занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 7 очков. В следующем туре сине-бело-голубые сыграют на выезде со «Спартаком». Матч пройдет 20 августа.

Вильмар Барриос
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Роман Зобнин
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
4
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
5
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
6
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
7
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
8
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
13
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
14
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
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30 тур
11.08 18:00
Урал – Спартак
 3 : 2
12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 1 : 1
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 0 : 2
12.08 20:00
Ростов – Рубин
 3 : 0
13.08 15:00
Динамо – Балтика
 2 : 0
13.08 17:30
Зенит – Факел
 2 : 0
13.08 20:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
14.08 19:30
Пари НН – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Тео Бонгонда

Тео Бонгонда

Спартак

 3
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 2 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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