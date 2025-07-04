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4 июля 2025, 21:10

Карасев — о стадионе «Динамо»: «Великолепная арена, столько зрителей!»

Микеле Антонов
Корреспондент

Российский арбитр Сергей Карасев поделился мнением об атмосфере на товарищеском матче «Динамо» и «Партизана» (3:1).

— Как вам на стадионе «Динамо»?

— Великолепная арена! Столько зрителей! Все довольны.

Во время матча на стадионе форвард Иван Сергеев был представлен новичком «Динамо».

В следующем товарищеском матче «Динамо» 8 июля сыграет с «Ахматом».

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ФК Динамо (Москва)
Сергей Карасев (судья)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 5-0 3
2
 Спартак 1 1 0 0 3-0 3
3
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-1 3
5
 ЦСКА 1 1 0 0 2-1 3
6
 Динамо Мх 1 1 0 0 2-1 3
7
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
8
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
9
 Кр. Советов 1 0 1 0 0-0 1
10
 Динамо 1 0 1 0 0-0 1
11
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ростов 1 0 0 1 1-2 0
13
 Балтика 1 0 0 1 1-2 0
14
 Рубин 1 0 0 1 1-3 0
15
 Родина 1 0 0 1 0-3 0
16
 Акрон 1 0 0 1 0-5 0
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31.07 20:00 Родина – Ростов - : -
1.08 14:00 Акрон – Рубин - : -
1.08 16:15 ЦСКА – Кр. Советов - : -
1.08 18:30 Динамо Мх – Локомотив - : -
1.08 20:45 Балтика – Динамо - : -
2.08 16:00 Оренбург – Зенит - : -
2.08 18:15 Краснодар – Факел - : -
2.08 20:30 Ахмат – Спартак - : -
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