Карасев — о стадионе «Динамо»: «Великолепная арена, столько зрителей!»

Российский арбитр Сергей Карасев поделился мнением об атмосфере на товарищеском матче «Динамо» и «Партизана» (3:1).

— Как вам на стадионе «Динамо»?

— Великолепная арена! Столько зрителей! Все довольны.

Во время матча на стадионе форвард Иван Сергеев был представлен новичком «Динамо».

В следующем товарищеском матче «Динамо» 8 июля сыграет с «Ахматом».