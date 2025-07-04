Карпин: «Рад, что Сергеев перешел в «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин заявил, что рад переходу нападающего Ивана Сергеева в московский клуб.

Бело-голубые объявили о трансфере 30-летнего форварда в пятницу, 4 июля, во время товарищеского матча с «Партизаном». Контракт с игроком рассчитан до конца лета 2028 года.

«Рад, что Сергеев перешел, я об этом знал заранее», — сказал Карпин.

С сентября 2024 года Сергеев выступал за «Крылья Советов». В сезоне-2024/25 он провел 25 матчей за самарцев во всех турнирах, забил 9 мячей и сделал 2 голевые передачи.