Пивоваров: «Динамо» больше всего хотело Сергеева. Случился хэппи-энд»

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров поделился впечатлениями о подписании форварда Ивана Сергеева.

— Все хорошо, что хорошо кончается. Но некоторые действия были избыточными, поскольку Иван изначально хотел перейти в «Динамо». И мы больше всего его хотели. У нас он будет наиболее востребован. Случился хэппи-энд.

— О каких избыточных действиях вы говорите?

— Как будто они не были нужны.

— Какие это действия?

— Активность других клубов. Недостаточно обоснованная.

— «Спартак» направлял предложение, чтобы затянуть трансфер Сергеева?

— Письма я не видел. Но как будто да.

Контракт с 30-летним форвардом рассчитан до конца июня 2028 года. Бело-голубые объявили о трансфере во время товарищеского матча с «Партизаном».

Форвардом интересовался «Спартак». В СМИ появлялась информация о намерении «Зенита» вернуть футболиста, который выступал в клубе из Санкт-Петербурга в 2022-2024 годах, но, по данным «СЭ», это не соответствало действительности.