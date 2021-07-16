Карасев оценил работу Пустовойтовой на матчах мужских команд

Российский арбитр Сергей Карасев поделился мнением о работе судьи Анастасии Пустовойтовой.

«Настя большая молодец, видел кусочек игры «Химки» — «Рубин». Работала очень уверенно, она большая молодец, я пожелаю ей удачи и как можно быстрее, я надеюсь, она войдет в список арбитров РПЛ. Тем более она мужские нормативы выполняет, почему нет? Во всех странах есть примеры для подражания, Настя добьется этого. Она очень позитивный и приятный человек, профессионал большой. Она будет судить РПЛ, я в это верю. Что касается Олимпиады, желаю ей дойти до самых топ-матчей — финал либо игра за третье место», — приводит слова Карасева ТАСС.

Ранее стало известно, что Пустовойтова будет работать на матчах Олимпиады-2020. В апреле Пустовойтова впервые была назначена на матч ФНЛ между «Чертаново» и «СКА-Хабаровск» (0:4). В 2019 году россиянка обслуживала финальный матч женской Лиги чемпионов.