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Сегодня, 18:47

Караев о назначении Талалаева тренером «Химок»: «Не удивило»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Нападающий «Торпедо» Давид Караев прокомментировал «СЭ» назначение экс-тренера команды Андрея Талалаева в «Химки».

— Как отреагировали на назначение Талалаева в «Химки»? Удивлены, что он так быстро нашел новый клуб, да еще и прямой конкурент?

— Да нет, ничего не удивило. Это футбол.

— Есть опасения, что он может использовать опыт в «Торпедо» против вас?

— Ничего не могу сказать. Вне зависимости от ситуации, которая происходит, мы готовимся к следующему матчу.

Талалаев 11 апреля стал главным тренером «Химок». Эта команда стала для 50-летнего специалиста уже третьей по ходу текущего сезона. Ранее специалист тренировал «Ахмат» и «Торпедо».

Андрей Талалаев
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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15.04 14:00
Кр. Советов – Химки
 0 : 0
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 3 : 1
15.04 16:30
Сочи – Краснодар
 0 : 2
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 1 : 2
15.04 19:00
Торпедо – Спартак
 1 : 2
16.04 14:00
Оренбург – Локомотив
 1 : 4
16.04 16:30
Факел – Ахмат
 1 : 1
16.04 19:00
Ростов – Зенит
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 13 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 21 1 4
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