В «Динамо» заявили о скором возвращении Лаксальта к тренировкам в общей группе

Главный врач «Динамо» Александр Родионов рассказал «СЭ» о ходе восстановления травмированного защитника Диего Лаксальта.

«Диего вчера полностью выполнил протокол возвращения в общую группу. После выходных уже начинает тренироваться в общей группе», — сказал Родионов «СЭ».

Лаксальт получил повреждение колена 20 февраля на тренировке бело-голубых на сборах в Турции. В сезоне-2022/23 30-летний уругваец принял участие в 12 матчах «Динамо» и не отличился результативными действиями.