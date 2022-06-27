Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 11:20

Лещенко — о матче «Динамо» против «Амкала»: «Такая акция положительно влияет на развитии клуба и футбола»

Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Народный артист России, болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о товарищеском матче бело-голубых с медийным клубом «Амкал» (5:0).

«Помогают ли такие мероприятия развитию «Динамо»? Это правильный ход, который влияет на развитие клуба и привлекает много зрителей на стадион. Любая такая акция положительно сказывается на развитии клуба и футбола», — сказал Лещенко «СЭ».

25 июня на «ВТБ Арене» «Динамо» сыграло с блогерской командой «Амкалом».

В составе «Динамо» сыграл российский хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин. На его счету один забитый мяч в ворота «Амкала».

Футбол
ФК Динамо (Москва)
Лев Лещенко
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Дыхательные упражнения и гимнастика для расслабления: пять техник из йоги
«Колорадо» - чемпион, Ничушкин – гений! «Эвеланш» завоевали Кубок Стэнли, русские из «Тампы-Бэй» в пролете
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Капитан «Зенита» Деян Ловрен рассказал о реакции на его желание остаться в России

В «Рубине» рассказали о деталях расторжения контракта с Иваном Игнатьевым
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости