Лещенко — о матче «Динамо» против «Амкала»: «Такая акция положительно влияет на развитии клуба и футбола»
Народный артист России, болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о товарищеском матче бело-голубых с медийным клубом «Амкал» (5:0).
«Помогают ли такие мероприятия развитию «Динамо»? Это правильный ход, который влияет на развитие клуба и привлекает много зрителей на стадион. Любая такая акция положительно сказывается на развитии клуба и футбола», — сказал Лещенко «СЭ».
25 июня на «ВТБ Арене» «Динамо» сыграло с блогерской командой «Амкалом».
В составе «Динамо» сыграл российский хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин. На его счету один забитый мяч в ворота «Амкала».
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|Зенит
|0
|0
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|0
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2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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