Лещенко — о матче «Динамо» против «Амкала»: «Такая акция положительно влияет на развитии клуба и футбола»

Народный артист России, болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о товарищеском матче бело-голубых с медийным клубом «Амкал» (5:0).

«Помогают ли такие мероприятия развитию «Динамо»? Это правильный ход, который влияет на развитие клуба и привлекает много зрителей на стадион. Любая такая акция положительно сказывается на развитии клуба и футбола», — сказал Лещенко «СЭ».

25 июня на «ВТБ Арене» «Динамо» сыграло с блогерской командой «Амкалом».

В составе «Динамо» сыграл российский хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин. На его счету один забитый мяч в ворота «Амкала».