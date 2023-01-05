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Сегодня, 13:30

Джикия намерен закончить карьеру в «Спартаке»: «Чем «Спартак» лучше других? Всем»

Джикия рассказал, что хотел бы завершить игровую карьеру в «Спартаке»
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Георгий Джикия.
Фото Global Look Press

Капитан «Спартака» Георгий Джикия в интервью «СЭ» рассказал, что хотел бы завершить игровую карьеру в составе красно-белых.

«Я буду здесь, пока смогу помогать команде. Уверенно говорю: хочу остаться. Пока я в «Спартаке», буду делать все возможное для команды. Я бы хотел закончить карьеру в «Спартаке». При этом понимаю: когда придет время, не нужно мучить ни себя, ни клуб. Надо реально оценивать свои силы. Для «Спартака» я хочу только лучшего. Чем «Спартак» лучше остальных? Всем. Есть «Спартак» и все остальные», — сказал Джикия «СЭ».

Джикия является игроком «Спартака» с 26 декабря 2016 года. Прежним клубом футболиста был пермский «Амкар».

Полностью интервью с Георгием Джикией читайте на сайте «СЭ»

Георгий Джикия
Футбол
ФК Спартак (Москва)
10
7
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

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Краснодар

 6
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