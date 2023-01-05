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Сегодня, 13:33

«Сочи» объявит тренерский штаб Бердыева до конца недели

Иван Торопцев
Корреспондент
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Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал, что клуб объявит тренерский штаб Курбана Бердыева в ближайшие дни.

«В ближайшее время все будет. Подождите пару-тройку дней — мы все объявим», — приводит ТАСС слова Рубашко.

25 декабря «Сочи» объявил о назначении Курбана Бердыева главным тренером команды. Сейчас в тренерский штаб сочинцев входят тренер вратарей Дмитрий Бородин, тренер Александр Точилин, тренер по физподготовке Пэтру Лэзэрэску и его ассистент Иван Штефко.

После 17 туров чемпионата России-2022/23 «Сочи» занимает девятое место с 25 очками.

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ФК Сочи
Курбан Бердыев
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 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
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