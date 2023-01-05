«Сочи» объявит тренерский штаб Бердыева до конца недели

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал, что клуб объявит тренерский штаб Курбана Бердыева в ближайшие дни.

«В ближайшее время все будет. Подождите пару-тройку дней — мы все объявим», — приводит ТАСС слова Рубашко.

25 декабря «Сочи» объявил о назначении Курбана Бердыева главным тренером команды. Сейчас в тренерский штаб сочинцев входят тренер вратарей Дмитрий Бородин, тренер Александр Точилин, тренер по физподготовке Пэтру Лэзэрэску и его ассистент Иван Штефко.

После 17 туров чемпионата России-2022/23 «Сочи» занимает девятое место с 25 очками.