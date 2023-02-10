Глебов: «Наверное, всем кажется, что футболисты офигевшие и зажравшиеся. Но не надо обобщать»
Капитан «Ростова» Глебов поделился мнением о критике футболистов в обществе
Капитан «Ростова» Данил Глебов в интервью «СЭ» высказался о критике в адрес футболистов со стороны болельщиков.
«Наверное, всем кажется, что футболисты офигевшие, зажравшиеся. Думают, что в них нет ничего человеческого. Наверное, были какие-то примеры футболистов, которые себя не очень хорошо повели, и теперь это сказывается на всех. Ошибки допускают все, но не надо обобщать», — сказал Глебов «СЭ».
После 17 туров «Ростов» занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков. Лидирует — «Зенит» (42 очка).
Положение команд
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
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|17
|13
|3
|1
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|42
|
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|Спартак
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|11
|3
|3
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|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
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30 тур
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
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