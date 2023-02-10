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Глебов: «Наверное, всем кажется, что футболисты офигевшие и зажравшиеся. Но не надо обобщать»

Капитан «Ростова» Глебов поделился мнением о критике футболистов в обществе
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Данил Глебов.
Фото Соцсети

Капитан «Ростова» Данил Глебов в интервью «СЭ» высказался о критике в адрес футболистов со стороны болельщиков.

«Наверное, всем кажется, что футболисты офигевшие, зажравшиеся. Думают, что в них нет ничего человеческого. Наверное, были какие-то примеры футболистов, которые себя не очень хорошо повели, и теперь это сказывается на всех. Ошибки допускают все, но не надо обобщать», — сказал Глебов «СЭ».

После 17 туров «Ростов» занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков. Лидирует — «Зенит» (42 очка).

Полное интервью Данила Глебова «СЭ» здесь

Данил Глебов
ФК Ростов
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Торпедо М

 6 1 2
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