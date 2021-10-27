Терехов рассказал, в чем крутизна Федотова как специалиста и человека

Защитник «Сочи» Сергей Терехов в интервью «Известиям» рассказал, чем отличается Владимир Федотов от других тренеров.

— В чем крутизна Федотова как специалиста и человека?

— В деталях тренировочного процесса. В подходе к каждому сопернику. В выстраивании отношений в коллективе. Мое твердое убеждение: если ты не создашь микроклимат в команде, результата не добьешься. Федотов умеет это делать. Подбирает футболистов, которых он видит в своей системе, в том числе по человеческим качествам. Плюс скрупулезный тренировочный процесс, разбор по косточкам каждого соперника.

— На что «Сочи» может рассчитывать по итогам этого сезона?

— Не хочу загадывать. Хотим побеждать в каждом туре, хотим быть наверху. «Сочи» — амбициозный клуб. Будем идти от игры к игре, а уж каким будет результат — увидим в конце сезона. Каждый хочет стать чемпионом, «Сочи» не исключение. Но сейчас надо просто прибавлять в каждом матче. Если футболисты, тренеры, руководство, административный персонал будут работать на пределе возможностей, то результат придет. В любом случае хотим закончить чемпионат не ниже того места, которое заняли в прошлом розыгрыше.