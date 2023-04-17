Канчельскис заявил, что роль Семака в гегемонии «Зенита» преувеличена

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о работе Сергея Семака.

«Наверное, Карпин посильнее будет как тренер, чем Семак. Хотя все это спорно. Но если, например, поставить Семака в «Ростов», то не уверен, что он будет с командой так же высоко в турнирной таблице, как Карпин. В свою очередь, если произвести обратную замену тренеров, то практически все согласятся, что с «Зенитом» Карпин бы выигрывал титулы один за другим. Семака выбирают каждый год лучшим тренером, но его роль в гегемонии «Зенита» несколько преувеличена. Там бюджет играет ключевую роль», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

После 23 туров РПЛ «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 55 очков.