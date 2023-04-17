Орещук заявил, что Карпин точно не плохой вариант для «Динамо»

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук оценил возможное назначение Валерия Карпина главным тренером «Динамо» вместо серба Славиши Йокановича.

«Мне кажется, что Карпин на своем месте. У него здорово получается работать с молодежью, воспитывать их. «Ростов» состоит из российских футболистов. У него полная поддержка, как со спортивной составляющей в качестве спортивного директора, так и от президента клуба. Не факт, что он найдет такое же и в другом клубе. Карпин был бы хорошим вариантом в качестве замены Йокановича в «Динамо»? Плохим точно бы не был. Карпин намного сильнее Йокановича. Тем более, он российский тренер. Почему бы и нет? Для тренера очень важны полномочия. У Карпина в «Ростове» их очень много. Получит ли он их в «Динамо» в таком же количестве? Я уверен, что нет. Мог бы Карпин вернуться в «Спартак»? Конечно. Не знаю, получилось ли бы у него там. Опять-таки, все зависит от полномочий. Если с этим фактором у него будет так же, как и в «Ростове», то что-нибудь и получится. Но, если честно, если у «Зенита» в ближайшее время не уйдут бразильцы, то ни одна команда с ними тягаться не сможет», — приводит слова Орещука «Спорт День за Днем».

54-летний российский специалист возглавляет «Ростов». Его команда занимает 2-е место в РПЛ с 46 очками. В 23-м туре «Ростов» на своем поле сыграл вничью с «Зенитом» (0:0).