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Сегодня, 16:48

Канчельскис: «Если «Зенит» выиграл бы Кубок, «Спартак» обязан был бы сделать для них чемпионский коридор»

Алина Савинова
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Экс-полузащитник сборной России Андрей Канчельскис заявил, что «Спартак» должен был бы организовать чемпионский коридор для «Зенита» в случае победы петербуржцев в FONBET Кубке России.

«Чемпионский коридор для «Зенита»? Это не Лига Чемпионов же, а чемпионат России — поэтому не надо никаких коридоров. Это будет клоунадой, если так поступать в РПЛ. Если «Зенит» выиграл бы Кубок России, «Спартак» обязан был бы сделать для них чемпионский коридор — даже не обсуждается, ведь это нормальное явление. Что в этом плохого? Ну, «Спартак» и «Зенит» — что такого? Ничего плохого», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

«Зенит» сохраняет лидерство в турнирной таблице РПЛ, набрав 61 очко за 25 туров. «Спартак» занимает третью строчку, имея в активе 49 очков.

Команда из Санкт-Петербурга станет чемпионом России в 26-м туре, если обыграет красно-белых, а «Ростов» уступит «Факелу».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-kanchel-skis-chempionskij-koridor-dlya-zenit-v-rpl-klounada-v-kubke-rossii-spartak-obyazan-by-l-by-sdelat-e-to/
Андрей Канчельскис
Кубок России
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
10
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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29 тур
30 тур
6.05 14:00
Химки – Динамо
 - : -
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 - : -
6.05 19:00
Ростов – Факел
 - : -
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 - : -
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 - : -
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
8.05 17:00
Локомотив – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 8
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 15 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
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