Канчельскис: «Если «Зенит» выиграл бы Кубок, «Спартак» обязан был бы сделать для них чемпионский коридор»

Экс-полузащитник сборной России Андрей Канчельскис заявил, что «Спартак» должен был бы организовать чемпионский коридор для «Зенита» в случае победы петербуржцев в FONBET Кубке России.

«Чемпионский коридор для «Зенита»? Это не Лига Чемпионов же, а чемпионат России — поэтому не надо никаких коридоров. Это будет клоунадой, если так поступать в РПЛ. Если «Зенит» выиграл бы Кубок России, «Спартак» обязан был бы сделать для них чемпионский коридор — даже не обсуждается, ведь это нормальное явление. Что в этом плохого? Ну, «Спартак» и «Зенит» — что такого? Ничего плохого», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

«Зенит» сохраняет лидерство в турнирной таблице РПЛ, набрав 61 очко за 25 туров. «Спартак» занимает третью строчку, имея в активе 49 очков.

Команда из Санкт-Петербурга станет чемпионом России в 26-м туре, если обыграет красно-белых, а «Ростов» уступит «Факелу».