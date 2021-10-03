Спиридонов прокомментировал информацию об избиении болельщиков «Спартака» в Грозном

Волейболист и болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов прокомментировал «СЭ» информацию об избиении фанатов красно-белых на стадионе во время матча 10-го тура Тинькофф РПЛ с «Ахматом» (1:0) в Грозном.

«У них там свои законы. Мы уже сталкивались с этим и в Ростове. Я не знаю всей ситуации. Может, болельщики могли накалить ситуацию. Я живу в мусульманской стране и могу сказать, что шутить про Аллаха не есть хорошо. Не хочу никого осуждать, но такие шутки у мусульман не приветствуются», — сказал Спиридонов в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Во время матча 10-го тура Тинькофф РПЛ «Ахмат» — «Спартак» в подтрибунном помещении стадиона «Ахмат Арена» сотрудники полка им. Кадырова избили двух болельщиков красно-белых. Об этом сообщали Telegram-каналы «Выездные заметки» и «Мутко против». На видео источника было видно, как сотрудники толпой окружили кого-то и размахивают дубинками.

«Спартак» с 16 очками занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» — 11-я строчка и 12 баллов.