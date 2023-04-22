Канчельскис считает, что «Химки» и «Торпедо» не смогут сохранить прописку в РПЛ

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис в комментарии для «СЭ» оценил шансы «Химок» сохранить место в РПЛ после победы над «Торпедо» (4:2) в матче 24-го тура.

«Я думаю, вряд ли «Химки» смогут остаться в РПЛ. Шесть туров осталось. Минимальные шансы сохраняются, но очень маленькие. Вылетит ли «Торпедо»? Думаю, «Торпедо» было обречено изначально. У них непонятная ситуация. Тренеров начали менять — первого, второго, третьего. Остальные будут бороться за переходные игры», — сказал Канчельскис корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

«Химки» набрали 17 очков и занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ. «Торпедо» с 13 очками находится на последней, 16-й строчке.