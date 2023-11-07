Белоус: «В матче с «Зенитом» мы увидим, что из себя на сегодня представляет «Краснодар»

Бывший генеральный директор «Москвы» Юрий Белоус высказался о предстоящем матче между «Зенитом» и «Краснодаром» в рамках 15-го тура РПЛ.

«Это дело чести — выйти и показать, на что ты способен, показать свой уровень готовности. Всегда интересно играть с сильным противником. По большому счету эта игра ничего не решает. Да, это важная игра, но еще впереди 15 матчей. Будет интересная встреча, мы все увидим, что из себя на сегодня представляет «Краснодар». Будет ли в выездной встрече «Краснодар» играть на победу? Конечно, да! «Быки» точно будут играть строго от обороны и не побегут с шашками наголо в атаку. Уверен, всем нам повезет и мы увидим отличный матч», — цитирует специалиста Legalbet.

Матч между командами пройдет 11 ноября и начнется в 19.30 по московскому времени. На данный момент «Краснодар» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 31 очко за 14 туров. «Зенит» располагается на второй строчке с 29 очками.