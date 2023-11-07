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Сегодня, 18:20

Белоус: «В матче с «Зенитом» мы увидим, что из себя на сегодня представляет «Краснодар»

Алина Савинова
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Бывший генеральный директор «Москвы» Юрий Белоус высказался о предстоящем матче между «Зенитом» и «Краснодаром» в рамках 15-го тура РПЛ.

«Это дело чести — выйти и показать, на что ты способен, показать свой уровень готовности. Всегда интересно играть с сильным противником. По большому счету эта игра ничего не решает. Да, это важная игра, но еще впереди 15 матчей. Будет интересная встреча, мы все увидим, что из себя на сегодня представляет «Краснодар». Будет ли в выездной встрече «Краснодар» играть на победу? Конечно, да! «Быки» точно будут играть строго от обороны и не побегут с шашками наголо в атаку. Уверен, всем нам повезет и мы увидим отличный матч», — цитирует специалиста Legalbet.

Матч между командами пройдет 11 ноября и начнется в 19.30 по московскому времени. На данный момент «Краснодар» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 31 очко за 14 туров. «Зенит» располагается на второй строчке с 29 очками.

Источник: https://legalbet.ru/news/mi-vse-uvidim-chto-iz-sebya-na-segodnya-predstavlyaet/
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
Юрий Белоус
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 - : -
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 11
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 3
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